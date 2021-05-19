МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рост цен на картофель, лук и морковь в России с 12 по 17 мая ускорился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, на капусту — замедлился, стоимость огурцов снизилась после периода роста, помидоры продолжают дешеветь, следует из данных Росстата. Росстат назвал предполагаемые сроки переписи населения

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, в том числе на капусту белокочанную – на 4,4%, морковь – на 3,4%, лук репчатый – на 3,1%, картофель – на 3%, яблоки – на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 4,6%, помидоры – на 1,3%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

С начала года к 17 мая картофель в России подорожал на 50,9%, капуста — на 37,8%, лук — на 30,6%. Морковь с начала года выросла в цене на 56,4%, помидоры — на 5,1%, яблоки — на 7%, а огурцы подешевели на 7,2%.

За предыдущий отчетный период, с 5 по 11 мая, картофель вырос в цене на 2,9%, морковь — на 2,2%. Репчатый лук тогда подорожал на 2,5%, свежая белокочанная капуста — на 4,9%, огурцы — на 1,9%. Яблоки подешевели на 0,2%, томаты — на 0,6%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период выросли на 0,7%.

В свою очередь, с 12 по 17 мая выросли цены на баранину (на 0,5%), на маргарин и черный чай (на 0,4%), на свинину, мороженую рыбу, сливочное масло, печенье и мягкие конфеты, глазированные шоколадом (на 0,3%). Говядина, сосиски и сардельки подорожали на 0,2%, полукопченая и варено-копченая колбаса, стерилизованное молоко, сметана, сухие молочные смеси для детского питания, соль, карамель — на 0,1%.

Водка подешевела на 0,2%, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,1%. Вареная колбаса, мясные консервы, сычужные твердые и мягкие сыры, пастеризованное молоко и жирный творог, консервы для детского питания (овощные и мясные) в цене не изменились. Майская распродажа: "Лента" покупает супермаркеты Billa

САХАР, ЯЙЦА, ГРЕЧКА

Яйца в России подешевели с 12 по 17 мая на 1,4%, начало снижения цен после 13 недель роста было зафиксировано две недели назад, подсолнечное масло подорожало меньше, чем на предыдущей неделе, гречка подорожала сильнее, а цены на сахар по-прежнему не менялись, следует из данных Росстата.

"Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 1,4%, в том числе в 26 субъектах Российской Федерации – на 0,1-1,9%, в 26 субъектах – на 2-4,9%, в 7 субъектах – на 5-12,5%. В 5 субъектах цены не изменились. В 21 субъекте яйца куриные подорожали на 0,1-1,1%", — говорится в сообщении статистического ведомства. За предыдущий отчетный период, с 5 по 11 мая, яйца подешевели на 1%. Рост цен к 17 мая с начала года составил 12,2%.

Мясо кур в России на отчетной неделе подорожало на 0,2%, как и на прошлой неделе. До этого две недели подряд оно дешевело по 0,1%, а еще две недели перед этим цены на курятину не менялись. В 19 регионах куриное мясо подорожало на 0,1-0,2%, в 18 регионах — на 0,3-0,9%, в десяти — на 1-2,8%. В 12 регионах цены не изменились, в 22 — снизились на 0,1-0,9%, в четырех — на 1-2%. С начала года куриное мясо подорожало на 14,9%.

Цены на сахар с 12 по 17 мая не изменились, как и за предыдущий период: в 16 регионах цены выросли на 0,1-0,4%, в 12 – на 0,5-1,3%. В 40 субъектах РФ цены не изменились, а в 17 — снизились на 0,1-0,8%. К 17 мая сахар с начала года подорожал на 1,7%.

"Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,3%. В 16 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,3%, в 24 субъектах – на 0,4-0,9%, в 10 субъектах – на 1-2,3%. В 21 субъекте цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-2,0%", — указывает Росстат. С 5 по 11 мая масло подорожало на 0,4%, рост цен с начала года составил 3,7%.

Гречка с 12 по 17 мая выросла в цене на 0,6%, за предыдущий период — на 0,5%, с начала года цены поднялись на 5,9%. Пшеничная мука в цене не изменилась, на прошлой неделе — подорожала на 0,2%, с начала года — на 3,2%, черный хлеб подорожал на 0,1%, как и неделей ранее, с начала года — на 2,6%, макаронные изделия — на 0,1% (за предыдущий период цены выросли на 0,2%, с начала года — на 4%).

Вермишель не изменилась в цене (неделей ранее подорожала на 0,1%, с начала года — на 3,8%). Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки тоже остались неизменными (до этого повысились на 0,2%, с начала года — на 2%). Рис подешевел на 0,1% (против роста на 0,1% неделей ранее, с начала года — на 1,3%), пшено подорожало на 0,3% (за предыдущий период цены снижались на 0,1%, с начала года — уменьшились на 2%).