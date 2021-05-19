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https://1prime.ru/business/20210519/833704997.html
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом квартале выросла в 9 раз
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Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом квартале составила 5,5 миллиарда рублей, что больше показателя годичной давности в девять раз, следует из отчетности кредитной... ПРАЙМ, 19.05.2021
прибыль, мсфо, россельхозбанк, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом квартале составила 5,5 миллиарда рублей, что больше показателя годичной давности в девять раз, следует из отчетности кредитной организации.
Активы банка выросли за январь-март текущего года на 1,1% — до 3,86 триллиона рублей.
"Мы считаем, что мы в этом году будем положительными, в принципе, наверное, закончим год на уровне прошлого года", — прокомментировал ожидания финансового результата по итогам года первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Лёвин.
Банк ранее сообщал, что его чистая прибыль по МСФО по итогам прошлого года выросла в 3,2 раза — до 13 миллиардов рублей.