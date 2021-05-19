МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом квартале составила 5,5 миллиарда рублей, что больше показателя годичной давности в девять раз, следует из отчетности кредитной организации.

Активы банка выросли за январь-март текущего года на 1,1% — до 3,86 триллиона рублей.

"Мы считаем, что мы в этом году будем положительными, в принципе, наверное, закончим год на уровне прошлого года", — прокомментировал ожидания финансового результата по итогам года первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Лёвин.

Банк ранее сообщал, что его чистая прибыль по МСФО по итогам прошлого года выросла в 3,2 раза — до 13 миллиардов рублей.