МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рекомендовал собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2020 года не выплачивать дивиденды, говорится в материалах компании. Совет директоров ОГК-2 рекомендовал дивиденды за 2020 год

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ОАК" в связи с отсутствием чистой прибыли у общества по итогам 2020 года чистую прибыль общества не распределять, дивиденды по акциям общества не выплачивать", — говорится в материалах.

Совет директоров также определил дату годового собрания акционеров — оно состоится 25 июня в форме заочного голосования.

Чистый убыток ОАК по МСФО в прошлом году вырос примерно в 2,7 раза, до 165,589 миллиарда рублей.