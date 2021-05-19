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https://1prime.ru/business/20210519/833705142.html
Совдир ОАК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год
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Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рекомендовал собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2020 года не выплачивать дивиденды,... ПРАЙМ, 19.05.2021
оак, дивиденды, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рекомендовал собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2020 года не выплачивать дивиденды, говорится в материалах компании.
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ОАК" в связи с отсутствием чистой прибыли у общества по итогам 2020 года чистую прибыль общества не распределять, дивиденды по акциям общества не выплачивать", — говорится в материалах.
Совет директоров также определил дату годового собрания акционеров — оно состоится 25 июня в форме заочного голосования.
Чистый убыток ОАК по МСФО в прошлом году вырос примерно в 2,7 раза, до 165,589 миллиарда рублей.