МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Объем рынка электронной коммерции в России в 2020 году составил 6,07 триллиона рублей, увеличившись на 22% по сравнению с 2019 годом, показало исследование "Экономика рунета 2020-2021", представленное в ходе 25-го юбилейного российского интернет-форума "РИФ 2021". Исследование: почти 80% россиян для онлайн-покупок используют смартфон

По данным исследования, проведенного Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), объем рынка онлайн-ритейла в 2020 году составил 1,968 триллиона рублей (рост на 52% относительно 2019 года), онлайн-трэвел — 335,5 миллиарда рублей (снижение на 54%), рынка услуг в интернете — 986,5 миллиарда рублей (рост на 22%), рынка электронных платежных услуг — 1,794 триллиона рублей (рост на 34%).

Как отмечают аналитики, важным событием для электронной коммерции стало разрешение дистанционной продажи безрецептурных лекарств. "Разрешение онлайн-продажи безрецептурных лекарственных средств стало стимулом роста рынка онлайн-аптек: объем продаж вырос на 53% по сравнению с 2019 годом, достигнув 31 миллиарда рублей", — указано в исследовании. По мнению аналитиков РАЭК, следующим шагом должна стать легализация онлайн-торговли рецептурными лекарствами.

Кроме того, аналитики отмечают фокус на экономику совместного потребления. Так, в 2020 года совокупный объем транзакций на шеринг-платформах составил 1,07 триллиона рублей (+39% относительно 2019 года).

Помимо этого, 2020-й можно назвать годом бума маркетплейсов. Собственные маркетплейсы открыли "Детский мир", Hoff, "М.Видео-Эльдорадо" и другие компании. Кроме того, соцсеть "ВКонтакте" запустила маркетплейс на базе каталогов товаров.