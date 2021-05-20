МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Американская компания Google летом 2021 года планирует открыть первый в своей истории розничный офлайн-магазин — он будет находиться в Нью-Йорке, говорится в сообщении компании. Google анонсировала появление новых полезных функций

"Сегодня мы объявляем о своих планах открыть первый в истории розничный магазин Google в одном из величайших городов мира: Нью-Йорке. Новый Google Store в Челси станет местом, где покупатели смогут по достоинству оценить наши устройства и услуги. Мы откроем двери летом 2021 года", — написала компания на своем сайте.

Компания указывает, что в Google Store покупатели смогут посмотреть и купить широкий выбор продуктов Google — от телефонов Pixel до продуктов Nest, от устройств Fitbit до Pixelbook и так далее. Кроме того, клиенты могут делать покупки в интернет-магазине компании на сайте GoogleStore.com и забирать свои заказы в офлайн-магазине.

"Мы с нетерпением ждем встречи с нашими клиентами и их отзывов о магазине, чтобы мы могли продолжать исследовать и экспериментировать с возможностями физических торговых площадей и опираться на полученный опыт", — написала компания.

Google входит в холдинговую компанию Alphabet, которая также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников превышает 103 тысячи человек.