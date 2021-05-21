МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Продукты "из пробирки" имеют все шансы спасти человечество от голода и стать массовой альтернативой привычному мясу. В это вложены миллиардные инвестиции, и вполне вероятно, что через десяток лет мы получим выбор между обычным и нетрадиционным бургером – и кто знает, какой из них окажется вкуснее. Ценам на продукты и технику пророчат бешеный скачок

Британский политик Уинстон Черчилль в 1932 году сказал, что в будущем мы избежим абсурдности выращивания целой курицы, чтобы съесть лишь ее грудь или крыло. Человечество будет размножать эти части отдельно в подходящей для этого среде.

Будущее наступило. Человечество научилось выращивать мясо в пробирке. Научилось производить животный белок из личинок мух и других насекомых. Даже съедобная упаковка продуктов – уже реальность.

Только вот зачем все это нам, если прилавки продуктовых сетей и без того переполнены соевым мясом, "постной" колбасой и сосисками, на 45% состоящими из эмульсии-отходов мясопроизводства.

Есть ли будущее у традиционных производителей продуктов питания и как в ближайшее десятилетие изменятся источники мирового продовольствия? На эти и другие вопросы пытались ответить эксперты фудтех-индустрии на профессиональной конференции Deep Food Tech.

ПЛАНЕТА НЕ ПРОКОРМИТ ВСЕХ

Сейчас на нашей планете живет около 8 миллиардов людей. По прогнозам ООН, к 2050 году их число вырастет до 10 миллиардов. И чтобы накормить всех, придется вдвое увеличить производство пищи. Однако уже сейчас мы используем на 60% больше ресурсов, чем можем произвести. При этом третья часть всей производимой еды в мире выбрасывается.

Ежегодно 70% пресной воды расходуются сельским хозяйством, а скотоводство ответственно за 14% изменения климата на планете, что, по данным ООН, больше совокупного влияния всего мирового транспорта.

Годами учёные по всему миру ломают себе голову над тем, как не оставить в будущем часть людей голодными и при этом не уничтожить планету парниковыми отходами. И кажется, они это делают не зря – подтверждением тому являются миллиардные инвестиции в отрасль и рост приверженцев разумного потребления.

ИСКУСТВЕННОЕ МЯСО – ЭТО ВКУСНО?

Мясо – это по сути смесь из жиров, аминокислот, различных минералов и воды. Аналогичные составляющие содержатся и в растениях. Однако производство мяса включает в себя расходы, о которых мы даже не задумываемся.

"Нужно вырастить огромное количество зерновых, отправить зерно на переработку и из него сделать корма. После чего корм отправится на ферму, где его скармливают животным. Затем животных отправляют на скотобойни, которые также требуют ресурсов для функционирования. Если посмотреть на всю производственную цепочку, легко понять, что этот метод неэффективен и очень затратный", — констатирует соучредитель и исполнительный директор Good Food Institute Брюс Фридрих. Что купить сейчас, чтобы заработать миллионы через 10 лет

Самое эффективное животное с точки зрения соотношения расходов на ее содержание и полученного мяса – курица. И это притом, что соотношение затраченных калорий к получаемым у курицы 9:1. То есть, нужно скормить курице 9 калорий, чтобы получить одну. У коровы же это соотношение 40:1, отметил эксперт.

Но можно создать продукт растительного происхождения, который будет приносить людям такую же пользу, как мясо, и столько же эмоциональных ощущений.

Для людей, которые хотят настоящего мяса, можно использовать клеточную культивацию.

Учёные берут у животных клетки и превращают их в мышечную ткань, а затем снабжают ее питательными веществами. Далее вводится кусочек настоящего мяса, вокруг которого начинают расти мышечные волокна. Через несколько недель кусок мяса можно приготовить и съесть.

"Искусственное мясо – это вкусно", — рассказал управляющий партнер венчурного фонда Fuel For Growth Андрей Зюзин. Если вы не специалист и не большой гурман, а продукт приготовлен хорошим поваром, то вы не почувствуете разницу, добавил он.

Искусственное клеточное или растительное мясо может заметь настоящее животное, так же как возобновляемые источники энергии – ветер, солнце, вода – заменяют нам нефть и газ, отметил Фридрих.

Сегодня "этичное" мясо стоит значительно дороже настоящего. Первый бургер из искусственной свинины стоил 17 миллионов рублей, но учетные обещают, что уже через 5-10 лет псевдомясо будет продаваться в магазинах по умеренной цене. Зюзин считает, что в будущем килограмм искусственного мяса будет стоить дешевле килограмма говядины. Все дело в масштабах производства, которые только набирают обороты.

БЕЛОК ИЗ НАСЕКОМЫХ

В значительной степени белок сдержится в привычных для нас продуктах: в мясе, яйцах и крупах. Также существует множество альтернативных белков, из которых лидируют соя и горох. Но ежегодно потребность в белке растет, что подтверждается инвестициями в эту отрасль – только в 2021 году они составили 8 млрд долларов. По словам экспертов, рынок будет масштабироваться после 2025 года.

Ученые из разных стран ищут новые источники белка, которые не опасны для экологии. К примеру, израильская компания Flying SpArk научилась извлекать белок из личинок азиатской плодовой мухи – вредителя для множества культурных растений. Это насекомое увеличивается за 7 дней в 250 раз за счет своих свойств — 70% белка и на 12% из минералов.

"Мы собираем личинок, извлекаем белковую массу. Работаем в сфере продуктов питания, кормов для животных, косметики. В пищевой промышленности мы сосредоточены на всевозможных альтернативах – для мяса, для птицы, для выпечки, для различных закусок и напитков", — рассказал основатель и генеральный директор Flying SpArk Эран Грониx.

А вот российская компания Zooprotein научилась перерабатывать органические отходы сельского хозяйства с личинками мух, получая из них белок для животных, птицы и рыбы. В своей технологии они используют личинки чёрной львинки, которая способна увеличиваться в 15 тысяч раз.

По мнению заместителя по развитию бизнеса компании Михаила Журавлева, кормовой белок из личинок мух — лучшая замена традиционным кормовым белкам. Продукт имеет сбалансированный аминокислотный состав, что способствует быстрому набору массы животного без вреда для него.

ГОЛОД НАМ НЕ ГРОЗИТ

Если все пойдет, как задумали производители и инвесторы, вполне возможно, что через пару лет мы будем потреблять продукты, в состав которых входит белок, произведенный из насекомых, отметил Зюзин. Штраф просто так. Когда за поход в магазин придется заплатить трижды

По его словам, произойдет это очень просто и даже незаметно для потребителей. 2 миллиарда людей уже это едят и не испытывают от этого дискомфорта. "Этот протеин не имеет ни вкуса, ни запаха, просто белый порошок. Если убрать картинку производства – вполне приемлемо. Также как люди не видят, что происходит на скотобойнях", добавил эксперт.

Проще говоря, если убрать психологическую составляющую, вопрос о массовом потреблении искусственного мяса упирается лишь в его цену. Если стоимость мяса из пробирки будет равна цене привычного мяса, в пользу какого продукта вы сделаете свой выбор?