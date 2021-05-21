МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент Evraz Александр Фролов покинет свой пост 31 августа 2021 года, его место займет старший вице-президент Алексей Иванов, следует из сообщения компании.

"Посвятив 14 лет управлению компанией, Александр Фролов принял решение оставить пост президента Evraz с 31 августа 2021 года. Совет директоров выражает большую благодарность Александру Фролову за его выдающийся вклад в развитие Evraz. Фролов останется неисполнительным членом совета директоров, что позволит компании обращаться к его обширным знаниям и опыту", — отмечается в сообщении.

"Совет директоров утвердил план изменений в руководстве компании, предполагающий назначение с 1 сентября 2021 года президентом Evraz Алексея Иванова, который занимает в настоящее время должность старшего вице-президента по коммерции и развитию бизнеса. При выдвижении кандидатуры Иванова совет консультировался с независимыми кадровыми экспертами", — добавили в компании.

Александр Фролов также является одним из основных бенефициаров компании, на его долю косвенно приходится 9,65% голосующих акций. "Я хочу поблагодарить совет директоров и лично председателя совета Александра Абрамова за бесценный опыт, который позволил вывести Еvraz в лидеры рынка. Я продолжу оказывать всестороннюю поддержку компании в качестве акционера и члена совета директоров и уверен, что Evraz ждет блестящее будущее", – приводятся в сообщении слова Фролова.

Алексей Иванов родился в 1975 году, в Evraz работает с 2002 года. До назначения на должность старшего вице-президента он занимал позиции вице-президента, руководителя дивизиона "Сталь" (2011–2015 годы), руководителя дивизиона "Сибирь" (2009–2011 годы). Ранее Иванов занимал должность старшего заместителя финансового директора, отвечая за казначейство и контроллинг (2005–2009 годы). Иванов окончил бизнес-школу INSEAD в 2002 году, а также Финансовую академию при правительстве РФ по специальности "финансы и кредит".

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде, входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. В 2020 году Evraz снизил выпуск стали на 1,3% — до 13,6 миллиона тонн.