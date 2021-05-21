МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекрёсток представил нового директора по финансам. Им стал Максим Сырбу, ранее занимавший аналогичную должность в сервисе экспресс-доставки "Яндекс.Лавка", говорится в сообщении компании.

До Vprok.ru Перекрёсток и "Яндекс.Лавки" Сырбу также занимал позиции директора по финансовому контроллингу, отчетности и бизнес-анализу в Biglion и старшего менеджера по вопросам аудита и консультирования в KPMG.

В новой должности Сырбу будет напрямую подчиняться управляющему директору Леониду Довладбегяну и отвечать за блок финансовых задач, среди которых планирование и анализ, отчетность, контроль и оптимизация процессов финансовых служб.

"Перед Vprok.ru Перекрёсток сейчас стоит масштабная задача трансформации бизнеса. Мы, безусловно, рады, что Максим присоединился к нашей команде. Уверены, его опыт и профессиональные компетенции позволят значительно ее усилить и помочь в реализации наших амбициозных планов", — прокомментировал назначение Довладбегян.