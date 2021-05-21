МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы в пятницу приостановил на семь суток работу "Центрального детского магазина" на Лубянке из-за нарушений норм по профилактике COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина. Минздрав: ситуация с COVID-19 в России остается напряженной

В минувшее воскресенье в универмаге скопилась большая толпа, судя по сообщениям в соцсетях, пришедшая на встречу с актерами из фильма "Майор Гром".

После случившегося Роспотребназор провел расследование, в ходе которого уличил универмаг в недостаточном контроле за тем, чтобы люди внутри носили маски и перчатки, отсутствие оборудования для обеззараживания воздуха, недостаток антисептиков и так далее.

"Компания "Лубянка-Девелопмент" признана виновной по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде приостановления деятельности предприятия сроком на семь суток", — сказала Котомина.