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Суд приостановил работу "Центрального детского магазина" на Лубянке
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Мещанский суд Москвы в пятницу приостановил на семь суток работу "Центрального детского магазина" на Лубянке из-за нарушений норм по профилактике COVID-19, сообщила РИА Новости... ПРАЙМ, 21.05.2021
суд, covid-19, пандемия, бизнес, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы в пятницу приостановил на семь суток работу "Центрального детского магазина" на Лубянке из-за нарушений норм по профилактике COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
В минувшее воскресенье в универмаге скопилась большая толпа, судя по сообщениям в соцсетях, пришедшая на встречу с актерами из фильма "Майор Гром".
После случившегося Роспотребназор провел расследование, в ходе которого уличил универмаг в недостаточном контроле за тем, чтобы люди внутри носили маски и перчатки, отсутствие оборудования для обеззараживания воздуха, недостаток антисептиков и так далее.
"Компания "Лубянка-Девелопмент" признана виновной по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде приостановления деятельности предприятия сроком на семь суток", — сказала Котомина.