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2021
https://1prime.ru/business/20210521/833725521.html
Ozon приобрел статус микрофинансовой организации
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https://россиясегодня.рф
Банк России внес микрокредитную компанию "Озон кредит" в государственный реестр микрофинансовых организаций (МФО), теперь компания может начать вести свою деятельность, следует из... ПРАЙМ, 21.05.2021
займы, мфо, цб рф, ozon, новости, бизнес, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России внес микрокредитную компанию "Озон кредит" в государственный реестр микрофинансовых организаций (МФО), теперь компания может начать вести свою деятельность, следует из сообщения регулятора.
Российский маркетплейс Ozon зарегистрировал компанию "Озон кредит" в феврале.
"Банк России 21 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании "Озон кредит", — сказано в сообщении регулятора.
Таким образом, компания приобрела статус микрофинансовой организации и теперь может начать вести свою деятельность, в том числе выдавать займы.
Микрокредитные компании — это небольшие микрофинансовые организации, которые имеют право выдавать гражданам займы до 500 тысяч рублей, а юрлицам — до 3 миллионов. При этом они не могут привлекать инвестиции от физлиц или выпускать облигации, а надзор за ними осуществляет саморегулируемая организация.