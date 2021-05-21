МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России внес микрокредитную компанию "Озон кредит" в государственный реестр микрофинансовых организаций (МФО), теперь компания может начать вести свою деятельность, следует из сообщения регулятора. Ozon зарегистрировал юрлицо в Белоруссии для развития логистики

Российский маркетплейс Ozon зарегистрировал компанию "Озон кредит" в феврале.

"Банк России 21 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании "Озон кредит", — сказано в сообщении регулятора.

Таким образом, компания приобрела статус микрофинансовой организации и теперь может начать вести свою деятельность, в том числе выдавать займы.

Микрокредитные компании — это небольшие микрофинансовые организации, которые имеют право выдавать гражданам займы до 500 тысяч рублей, а юрлицам — до 3 миллионов. При этом они не могут привлекать инвестиции от физлиц или выпускать облигации, а надзор за ними осуществляет саморегулируемая организация.