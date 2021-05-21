МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ростовская, Тамбовская, Ульяновская и Волгоградская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ сорвали сроки восстановления прав дольщиков в первом квартале 2021 года, говорится в сообщении Фонда защиты прав дольщиков. Ипотечный бум в России резко повысил популярность агентов по недвижимости

Как указывается в нем, дорожной картой в этих регионах было предусмотрено восстановление прав 481 дольщика, покупавших жилье в 13 объектах.

"Ни по одному из этих объектов права граждан не восстановлены регионами в срок. Это недопустимо. Сроки, установленные в дорожных картах, должны соблюдаться", — приводятся в сообщении слова главы фонда Константина Тимофеева.

В нем уточняется, что с обязательствами полностью справились только шесть регионов: Брянская (237 человек), Владимирская (254 дольщика), Костромская (211 человек), Орловская (114 человек) области, Санкт-Петербург (22 дольщика) и Ханты-Мансийский автономный округ (123 дольщика).

По данным фонда, хорошие темпы по защите дольщиков также показали Иркутская и Московская области, Приморский край. Иркутская область восстановила права 137 граждан (88% от плана на первый квартал 2021 года), Московская область – почти 2,4 тысячи человек (74%), Приморский край – 345 человек (42%).