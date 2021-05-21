МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России с 1 августа решил ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первым взносом (то есть ниже 20% стоимости жилья), сообщил регулятор. Эксперты знают, зачем банки массово снижают ставку по льготной ипотеке

"Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года. Для ограничения рисков ипотечного кредитования, связанных с низким первоначальным взносом, совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с соотношением "кредит/залог" от 80 до 85%", — отметил ЦБ.

Банк России подчеркнул, что повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления заемщикам кредитов с низким первоначальным взносом, а также позволит ускорить восстановление макропруденциального буфера по ипотечным кредитам и обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям.