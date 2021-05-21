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Банк России ужесточит регулирование по ряду ипотечных кредитов
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Банк России с 1 августа решил ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первым взносом (то есть ниже 20% стоимости жилья), сообщил регулятор. "Совет директоров Банка России... ПРАЙМ, 21.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России с 1 августа решил ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первым взносом (то есть ниже 20% стоимости жилья), сообщил регулятор.
"Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года. Для ограничения рисков ипотечного кредитования, связанных с низким первоначальным взносом, совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с соотношением "кредит/залог" от 80 до 85%", — отметил ЦБ.
Банк России подчеркнул, что повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления заемщикам кредитов с низким первоначальным взносом, а также позволит ускорить восстановление макропруденциального буфера по ипотечным кредитам и обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям.