МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Россия в январе-марте 2021 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 252 тысяч тонн, следует из материалов Росстата. Росстат заявил об ускорении роста цен на ряд продуктов

За март объем импорта составил 69,3 тысячи тонн, что на 20,3% меньше показателя марта 2020 года и на 22,5% меньше, чем в феврале текущего года.

Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за три месяца увеличился на 18,2% — до 29,1 тысячи тонн. В марте импорт этих товаров составил 10,1 тысячи тонн, сократившись на 7,8% в годовом выражении, но увеличившись на 1,8% — в месячном.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-марте увеличился в 2,3 раза, до 0.4 тысячи тонн. В марте поставки составили 0,1 тысячи тонн, что в 5,8 раза больше, чем в марте 2020 года и на 49,6% больше, чем в феврале 2021 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла в Россию в 2020 году уменьшился на 3,4% по сравнению с предыдущим годом — до 1,025 миллиона тонн. Основными странами-поставщиками данной продукции в РФ являются Индонезия и Малайзия.