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Цена на красную икру в России в апреле достигла максимума с начала века
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Стоимость красной икры в России в апреле 2021 года составила 4698 рублей за килограмм, что больше уровня апреля прошлого года на 29% — это также самый высокий уровень цены с 2000... ПРАЙМ, 22.05.2021
красная икра, цены на продовольствие, росстат, россия, новости, бизнес, потребрынок
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Стоимость красной икры в России в апреле 2021 года составила 4698 рублей за килограмм, что больше уровня апреля прошлого года на 29% — это также самый высокий уровень цены с 2000 года, следует из данных Росстата.
Статистическое ведомство приводит данные о средних потребительских ценах на отечественную икру лососевых рыб за килограмм продукции. Длина временного ряда данных — с 2000 года по 2021 год.
По сравнению с мартом текущего года красная икра в апреле подорожала на 1,4%. При этом непрерывный рост цен на икру наблюдается с июля прошлого года.
С учетом жизненного цикла лососевых вылов этих видов рыб традиционно сравнивается по четным и нечетным годам. Согласно ранее опубликованным данным, вылов лососевых рыб в 2019 году превысил 498,2 тысячи тонн, а объем добычи по итогам 2020 года составил 299,84 тысячи тонн, на 55,6% меньше рекордного 2018 года (676 тысяч тонн).
В январе Росрыболовство сообщало, что отраслевая наука оценивает возможный объем вылова тихоокеанских лососей в 2021 году на уровне 459,3 тысячи тонн. Рекордная лососевая путина 2018 года и неплохой вылов 2019 года оказали влияние на цены: по данным Росстата, весь 2019 год цены на красную икру в России были ниже уровней предыдущего года.