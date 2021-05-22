МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. У матерей-одиночек с ипотечным кредитом больше шансов сохранить работу, и это не связано с гуманностью работодателей или желанием поддержать женщин, рассказала РИА Недвижимость генеральный директор рекрутинговой компании ProfiStaff Ирина Никулина. Россиянам рассказали, как добиться от начальства повышения зарплаты

"Во-первых, законодательно матери-одиночки не попадают под сокращение, то есть их можно уволить по инициативе работодателя только за грубые нарушения. Во-вторых, матери-одиночки с ипотекой — одни из лучших работников, они сильно замотивированы на заработок, дисциплинированы и ответственны", — подчеркнула Никулина.

К тому же матери-одиночки, как правило, не карьеристки, они избегают конфликтов и опасаются подсиживать коллег, реже требуют повышения заработной платы, добавила эксперт.

Портрет худшего работника прямо противоположный: это молодые люди без детей и обязательств. Соискатели в 25-30 лет без семьи и ипотеки очень часто "ищут себя", могут менять сферу деятельности, неожиданно увольняться, резюмировала Никулина.