МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. РЖД рассматривают привлечение порядка 25% средств ФНБ на строительство якутского участка Байкало-Амурской магистрали (БАМа), сообщил журналистам гендиректор компании Олег Белозёров. В Минэнерго назвали сроки выбора проекта генерации Восточного полигона

"Требующиеся от нас предварительные материалы (по проекту якутского участка БАМа – ред.) мы направили, но возможны варианты и нюансы формы проектного финансирования, которые могут быть разными. Пока прямой вариант — это порядка 25% средств ФНБ может быть направлено, но, возможно, в процессе мы проговорим ещё какие-нибудь варианты совместных действий", — сказал Белозеров, уточнив, что документы по проекту направлены в Минтранс и правительство РФ.

"При этом мы параллельно сейчас дорабатываем цифры. Соответственно, стоимость может колебаться. Она зависит от того, будем ли мы делать электрифицированный ход или сделаем тепловозную тягу", — добавил Белозёров.

Как ранее сообщал на брифинге замгендиректора компании Андрей Макаров, общая стоимость третьего этапа развития БАМа оценивается от 350 до 700 миллиардов рублей. Так, по предварительным оценкам без электрификации работы могут обойтись в 350 миллиардов рублей, с электрификацией – 700 миллиардов рублей.

По словам Белозерова, окончательные условия под проект и объем финансирования со стороны ФНБ еще могут уточняться. "Формы проектного финансирования также могут быть разными. Пока прямой вариант — это порядка 25% средств ФНБ может быть направлено, но может быть мы предложим в процессе еще какие-то варианты. Ряд решений могут быть неприемлемыми – для нас важны ковенанты. Мы считаем, что ФНБ должен был бы быть лучше всех других имеющихся механизмов", — заявил глава РЖД.

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