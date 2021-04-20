МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. РЖД оценивают стоимость третьего этапа развития Байкало-Амурской магистрали (БАМа) от 350 до 700 миллиардов рублей, сообщил на брифинге замгендиректора компании Андрей Макаров. Китай столкнулся с препятствием на пути к российскому углю

РЖД заканчивают первый этап современного развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, и приступают ко второй очереди. Макаров рассказал, что по заявкам грузоотправителей для вывоза угля с месторождений Якутии компания проработала третий этап развития БАМа.

"По сути, для этого потребуются сплошные вторые пути от Тынды до порта Ванино, желательно с электрификацией, что позволит проводить поезда большего веса. Стоимостные параметры достаточно серьезные — по предварительным оценкам, без электрификации работы могут обойтись в 350 миллиардов рублей, с электрификацией – 700 миллиардов рублей ", — сказал Макаров.

Он отметил, что РЖД делали эти расчеты, исходя из заявок грузоотправителей. "Если потребности угольщиков будут еще увеличиваться, нужно будет прорабатывать дополнительные мероприятия", — пояснил он.

Первый этап развития Восточного полигона был начат в 2013 году и позволяет провезти в восточном направлении 144 миллиона тонн.

"В соответствии с планами по вывозу угля по итогам реализации I и II этапов у нас, естественно, были определенные работы в Якутии, но в гораздо меньших объемах", — пояснил он.

Совокупное увеличение по четырем месторождениям по сравнению с параметрами второго этапа составляет 36 миллионов тонн, которые к 2024 году грузоотправители готовы везти. То есть, резюмировал он, проработкой параметров развития инфраструктуры с этим объемом компания в настоящее время и занимается.

ВОЕННЫЕ НА БАМЕ

По словам Макарова, РЖД привлекают военных строителей к реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), в том числе из-за дефицита рабочей силы на проекте, и заплатят за оговоренные объемы около 2,5-3 миллиардов рублей. Минэнерго выработает план по электрификации БАМа и Транссиба

Минобороны РФ ранее сообщало, что железнодорожные войска займутся возведением участка БАМа длиной 330 километров и будет задействовано около 400 военнослужащих и 200 единиц техники различного назначения.

"Их привлечение решает проблему дефицита живой силы и подрядных организаций, которые сегодня на Восточном полигоне существуют. На востоке привлекаем организации из Европейской части России. Там на месте работоспособные организации есть, но их недостаточно. Стоимость работ, которые железнодорожные войска будут выполнять, составит порядка 2,5-3 миллиардов рублей. Это около 5% от общей стоимости работ", — сообщил Макаров.

Он рассказал схему работы с Минобороны: РЖД заключают договор с министерством обороны, а платежи идут на их счет в казначейство. "Оплата производится в соответствии с проектной документацией, Железнодорожные войска получают такие же деньги, по смете, как и другие подрядчики. Эта схема у нас уже отработана", — сообщил замглавы РЖД.

При этом он отметил, что количество задействованных в проекте военных может вырасти.

Макаров также напомнил, что РЖД не первый раз сотрудничают с военными на стройках железных дорог. В частности, они участвовали в работах на линии Журавка – Миллерово между Воронежем и Ростовом-на-Дону.

РАСШИВКА "УЗКОГО МЕСТА"

РЖД ищут варианты строительства недорогих, а также более коротких по расстоянию и быстрых по срокам железнодорожных обходов вместо второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМе), сообщил Макаров. Минобороны начинает строительство второй ветки БАМа

Вопрос о возможности строительства обхода вместо второго Северомуйского тоннеля в начале апреля текущего года поднял президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании ответил, что компания изучают вариант строительства тоннеля или обхода, которые могут потребоваться на третьем этапе развития Восточного полигона. Основной вариант второго Северомуйского тоннеля оценивался примерно в 170 миллиардов рублей со сроком строительства 8 лет.

"Мы дали поручение проектировщикам проработать дополнительные варианты менее дорогостоящих, как с точки зрения капитальных вложений, так и с точки зрения времени, проектов", — рассказал Макаров.

Он отметил, что различные варианты строительства обходов прорабатывались и ранее. Однако их стоимость получалась очень высокой. Макаров уточнил, что она доходила до 0,5 триллиона рублей, а РЖД это не устраивает.

"Они (варианты обходов – ред.) нереалистичны ни с точки зрения денег, ни с точки зрения сроков. В ближайшее время рассмотрим новые варианты с проектировщиками", — пояснил он.

Существующий Северомуйский тоннель был введен в эксплуатацию в 2003 году. Сейчас по нему идет 16 пар поездов, и это "бутылочное горлышко" на БАМе, сетовал глава РЖД. Строительство нового тоннеля даст возможность увеличить ежегодный объем перевозок с 16 миллионов тонн до 100 миллионов. Это расширит доступ на рынки АТР для российских экспортеров. Группа "Сибантрацит" выступала с предложением построить "Северомуйский тоннель-2" без привлечения госфинансирования.

БАМ В ЯКУТИИ И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

РЖД предложат якутский участок БАМа и Центральный транспортный узел, который включает проекты в Москве и Московской области, для финансирования из новых средств ФНБ, сообщил Макаров. Власти выделят 780 миллиардов рублей на модернизацию транспортной системы

Президент России Владимир Путин в марте сообщал, что Фонд национального благосостояния при сохранении текущей цены на нефть будет ежемесячно пополняться на 180-200 миллиардов рублей. По его словам, эти деньги нужно направлять на финансирование инвестиционных проектов в России. Президент попросил правительство в течение месяца представить конкретные предложения по инвестированию средств ФНБ, в том числе в инфраструктурные проекты.

"Общая стоимость строительства "якутского участка" — 350 миллиардов рублей. Будем заявляться (на средства ФНБ – ред.), отталкиваясь от максимума, который возможен", — рассказал Макаров.

"Второй объект, который мы предлагаем (для средств ФНБ – ред.) – Центральный транспортный узел. Утвержденная до 2024 года программа предполагает три источника финансирования: РЖД, Москва и РФ. По федеральным деньгам существует дефицит в размере 105 миллиардов рублей. Чтобы не сворачивать темп работ в Москве, тоже могут быть рассмотрены средства ФНБ", — продолжил замглавы РЖД.

По его словам, эти средства из ФНБ потребуются компании с 2022 по 2024 годы.

Путин в марте поручал правительству подготовить предложения по расширению восточного участка БАМа для вывоза угля из Якутии, и изучить механизмы финансирования данного проекта, в том числе с использованием средств ФНБ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с Путиным в начале апреля 2021 года говорил, что компания до 1 сентября подготовят специальную программу по развитию якутского кластера.

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