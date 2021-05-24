МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. В перечень подпадающих под действие законопроекта, обязывающего IT-гигантов открывать филиалы в России, потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Aliexpress, Gmail, Ikea, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Роскомнадзор видит в действиях Google основания для замедления трафика

"Пока в перечне потенциально "приземляющихся" 20 ресурсов. Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv. Мессенджеры, почтовые сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail. Поисковики: Google, Bing.com. Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. Онлайн-торговля: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com. А также — Wikipedia.org", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Согласно проекту, владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России должны будут создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.