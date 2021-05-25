МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский стартап-разработчик электророликов для курьеров работает над зимней версией продукта, первый прототип планируется представить до конца 2021 года, рассказал РИА Новости основатель компании-разработчика проекта "Ноги" Антон Николаев. Россияне на майских праздниках расщедрились на чаевые

"Мы работаем над концепцией зимнего использования электророликов. У нас модульный дизайн, и в зимнем варианте можно будет заменять колеса на "гусеницу" с лыжами и использовать эти ролики зимой. Если снять лыжу, то можно будет ездить по земле, по дорогам и так далее. Это то, над чем мы сейчас работаем, и к концу года постараемся показать первый прототип", — сообщил Николаев в кулуарах форума Startup Village.

"Пока мы изучаем вопрос размера лыж, чтобы они могли удерживать вес человека. Первый прототип хотим представить к концу декабря, ближе к новому году", — добавил он.

"Проект электророликов в настоящее время проходит внутреннее тестирование и доработки, во второй половине года первые образцы будут предоставлены на апробирование в крупнейшие компании по быстрой доставке, такие как "Яндекс.Еда", Delivery Club, Dostavista и другие. Он будет представлен в июле на образовательном интенсиве "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде", — рассказал глава стартапа.

Устройство представляет собой двухколесные мобильные электроплатформы, которые надеваются на обувь и перевозят человека со скоростью 20-35 километров в час, в зависимости от модели, без подзарядки можно проехать более 30 километров.

"Ноги" также переключаются из режима езды в режим ходьбы за счет блокировки колес через беспроводной пульт, тем самым позволяя подниматься по лестницам, заходить в здания, магазины и общественный транспорт без необходимости их снимать. Благодаря компактным размерам (схожи с размером ботинок) и малому весу (2,5 килограмма на платформу) их можно легко хранить дома или в офисе", — добавил Николаев.

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