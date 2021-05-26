МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям столицы создавать в ресторанах "зоны, свободные от коронавируса".

В среду Собянин провел встречу с предпринимателями в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ. Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

"Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся", — сказал Собянин, обращаясь к предпринимателям.

Он отметил, что когда Москва потеряла за год половину туристов, в основном, иностранцев, это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита.

"Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", — добавил Собянин.

В ходе встречи предприниматели предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно — не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.

Кроме того, предприниматели высказали идею провести инспекцию антиковидных мер. "Очень хорошая идея, давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам… Ревизию этих мер проведем", — ответил Собянин.