МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Девелопер PNK Group вложит более 100 миллиардов рублей в создание в подмосковном Домодедове крупнейшего индустриального кластера в России, говорится в сообщении компании.

"Общая площадь проекта составляет более 1 тысячи гектаров. Размер инвестиций — более 100 миллиардов рублей. В кластер войдут три индустриальных парка: "PNK Парк Домодедово 1", "PNK Парк Домодедово 2" и "PNK Парк Домодедово 3", — уточняется в нем.

Как отмечается, совокупная площадь запланированных производственных и складских объектов кластера превысит 3 миллиона квадратных метров.

Кроме того, PNK намерена в рамках проекта построить социальную инфраструктуру, в которую войдут: рекреационная зона, спортивные и детские площадки, детский сад, апартаменты и общежития для вахтовых сотрудников, фудкорт и торговые площади, указывается в сообщении. Биткоину прогнозируют взлет до ста тысяч долларов

Как добавляется в нем, в индустриальном кластере уже возводятся объекты для первых резидентов. В "Домодедово 1" почти готов первый корпус примерно на 90 тысяч квадратных метров.

PNK Group – российский девелопер промышленных объектов. Компания основана в 2004 году. В ее портфеле 37 индустриальных парков общей площадью более 5 миллионов квадратных метров в России, Европе и США.