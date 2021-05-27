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Чистая прибыль "Русгидро" в первом квартале снизилась на 21%
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Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,1%, до 20,429 миллиарда рублей, следует из отчета... ПРАЙМ, 27.05.2021
мсфо, чистая прибыль, русгидро, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,1%, до 20,429 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании выросла на 4,9% и составила 111,462 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 4,7% — до 34,907 миллиарда рублей.