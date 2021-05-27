МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,1%, до 20,429 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Правительство вводит штраф за сбор "излишних" персональных данных

Выручка компании выросла на 4,9% и составила 111,462 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 4,7% — до 34,907 миллиарда рублей.