МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Сервис онлайн-бронирования жилья Airbnb продлил запрет на проведение вечеринок в арендуемом через него жилье до конца лета текущего года, говорится в сообщении компании

В августе Airbnb объявил о запрете на вечеринки и другие мероприятия численностью более 16 человек в квартирах и домах, бронирование которых предлагается на сервисе. Биржевой дебют Airbnb стал одним из самых впечатляющих в истории

Компания указывает, что такое изменение политики было связано с новым коронавирусом — тогда количество случаев COVID-19 резко росло, а вакцины еще не были одобрены.

"В августе 2020 года мы ввели глобальный запрет на вечеринки, который, как мы тогда указали, будет действовать бессрочно до дальнейшего уведомления. Эта политика оказалась популярной в нашем принимающем сообществе, подавляющее большинство которого уже запретило вечеринки по своим собственным правилам. Сегодня мы сообщаем, что этот запрет продлен как минимум до конца лета 2021 года", — сообщается в заявлении на сайте компании.

Портал онлайн-бронирования жилья Airbnb существует с 2008 года. Сайт компании содержит более 7 миллионов объявлений с предложениями жилья более чем в 100 тысячах городов в 191 стране.