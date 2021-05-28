МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Три четверти европейских компаний, работающих в России, отмечают негативное влияние западных санкций на свою работу, говорится в исследовании "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России" Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и международного института маркетинговых и социальных исследований "ГфК-Русь", которое есть в распоряжении РИА Новости. СМИ узнало о новом плане кабмина по поддержке малого и среднего бизнеса

В исследовании приняли участие 105 компаний в апреле-мае 2021 года. Оно проводилось в четырнадцатый раз.

"Экономическая ситуация в России остается сложной. Наиболее негативно на деятельность компаний-членов АЕБ в России влияют следующие факторы: 85% компаний отметили, что волатильность рубля отрицательно отразилась на деятельности их компании, 75% отметили отрицательное влияние санкций в отношении России", — показало исследование.

Больше половины компаний (65%) отмечают, что политика США в отношении России отрицательно влияет на их деятельность, 55% сочли негативным фактором ограничения РФ в отношении ЕС и США, 52% упомянули отношения между Россией и Украиной. Министр энергетики США поддерживает санкции против "Северного потока-2"

Чуть меньше половины (43%) отметили, что их бизнес сократился под влиянием распространения эпидемии коронавируса, однако влияние эпидемии на бизнес меньше в сравнении с прошлым годом. Факторы, описанные выше, по мнению участников, наиболее негативно влияют не только на их компанию, но и на экономику РФ в целом. Цена на нефть, как негативный фактор, стала менее актуальна.

"Несмотря на то, что глобальный экономический кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, еще не закончился, индекс АЕБ-GfK 2021 года продемонстрировал рекордный скачок в область позитивных ожиданий, что мы считаем очень обнадеживающим знаком. Хотя по ряду причин бизнес-среда сегодня не идеальна, рост инвестиционной активности и ориентация на устойчивое развитие бизнеса свидетельствуют о том, что пандемия не смогла кардинально изменить инвестиционную привлекательность России в глазах иностранных инвесторов или нарушить планы европейских компаний в России", — прокомментировал глава АЕБ в России Тадзио Шиллинг.

Комплексный индекс AEБ-ГфК вырос на 28 пунктов по сравнению с прошлым годом и составляет 145 баллов из 200 возможных, что соответствует области позитивных ожиданий. Основной вклад в рост индекса внесла оценка развития бизнеса в течение первых трех месяцев 2021 года и краткосрочных и среднесрочных ожиданий относительно будущего развития бизнеса и экономики страны.