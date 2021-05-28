МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. РЖД в 2021-2024 годах получат из федерального бюджета 9,9 миллиарда рублей на развитие квантовых коммуникаций, следует из распоряжения правительства.

"Предоставить в 2021-2024 годах из федерального бюджета бюджетные инвестиции открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал общества в размере 9922500 тысяч рублей… в целях обеспечения создания квантовых сетей…", — говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном в пятницу.

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Средства предоставляются в целях обеспечения создания квантовых сетей в соответствии с дорожной картой "Квантовые коммуникации" госпрограммы РФ "Информационное общество".

Правительственная комиссия в сентябре прошлого года одобрила дорожную карту развития квантовых коммуникаций в РФ, разработанную РЖД совместно с ведущими экспертами и научными организациями. Холдинг ранее был определен кабмином ответственным за развитие этого направления. Компания создала департамент квантовых коммуникаций, а также управляющий комитет по реализации дорожной карты. Она предусматривает реализацию до 2024 года более 120 мероприятий и проектов, направленных, в частности, на развитие технологий оптоволоконных, атмосферных и спутниковых квантовых коммуникаций, создание коммерческих квантовых сетей связи и соответствующего специального оборудования, разработку абонентских устройств, развитие квантового интернета вещей, а также мероприятия по формированию рынка и экосистемы отечественного образования, науки и промышленности.