МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. "Газпром" в прошлом квартале достиг докризисных уровней операционных и финансовых результатов и ожидает продолжения положительной динамики, заявил зампред правления концерна Фамил Садыгов. "Газпром" отчитался о чистой прибыли в первом квартале

"Группа "Газпром" продемонстрировала в первом квартале 2021 года уверенный рост операционных и финансовых показателей. Мы достигли "докризисных" уровней и ожидаем продолжения позитивной динамики", — приводятся его слова в релизе компании.

Как ранее сообщил "Газпром", чистая прибыль компании по МСФО, относящаяся к акционерам, за первый квартал 2021 года составила 447,263 миллиарда рублей против убытка в 116,249 миллиарда рублей годом ранее. Садыгов при этом отмечает, что EBITDA "Газпрома" в отчетном периоде составила 701 миллиард рублей, что является лучшим достижением за последние девять кварталов и вторым результатом в истории компании.

"Показатель вырос на 38% относительно "доковидного" первого квартала 2020 года, что отражает нашу эффективную работу как по наращиванию доходной части, так и по тщательному контролю операционных затрат", — сказал он.

Кроме того, капитальные вложения "Газпрома" в первом квартале снизились на 4% к предыдущему кварталу, и в совокупности с денежным потоком от операционной деятельности это позволило получить 468 миллиардов рублей свободного денежного потока, замечает Садыгов. "Столь значительная цифра говорит об эффективной работе компании на всех уровнях", — заключает зампред правления. Экспортная цена газа "Газпрома" в первом квартале выросла на 19,6%

Чистая прибыль "Газпрома" за первый квартал создает прекрасный задел для дивидендов по итогам 2021 года, дивидендная база за период составила 391 миллиард рублей, отмечает Садыгов.

"Чистая прибыль за I квартал 2021 года составила 447 миллиардов рублей, что более чем в три раза превышает результат за весь предыдущий год. Это создает прекрасный задел для дивидендных выплат по итогам 2021 года. Размер дивидендной базы за I квартал составил 391 миллиард рублей", — уточняет он.

В апреле в презентации "Газпрома" сообщалось, что компания нацелена на выплату дивидендов по итогам 2021 года в объеме не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за первый квартал 2021 года составила 447,263 миллиарда рублей против убытка в 116,249 миллиарда рублей годом ранее.

Добавляется, что "подушка ликвидности" "Газпрома" за прошлый квартал выросла на 6 миллиардов долларов, до 20 миллиардов. "Благодаря достигнутым результатам мы смогли увеличить за квартал "подушку ликвидности" сразу на 6 миллиардов долларов – до 20 миллиардов долларов, что обеспечивает уверенность в исполнении обязательств группы "Газпром", — отметил Садыгов.