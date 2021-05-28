"Газпром" достиг докризисных показателей в первом квартале года
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. "Газпром" в прошлом квартале достиг докризисных уровней операционных и финансовых результатов и ожидает продолжения положительной динамики, заявил зампред правления концерна Фамил Садыгов.
"Группа "Газпром" продемонстрировала в первом квартале 2021 года уверенный рост операционных и финансовых показателей. Мы достигли "докризисных" уровней и ожидаем продолжения позитивной динамики", — приводятся его слова в релизе компании.
Как ранее сообщил "Газпром", чистая прибыль компании по МСФО, относящаяся к акционерам, за первый квартал 2021 года составила 447,263 миллиарда рублей против убытка в 116,249 миллиарда рублей годом ранее. Садыгов при этом отмечает, что EBITDA "Газпрома" в отчетном периоде составила 701 миллиард рублей, что является лучшим достижением за последние девять кварталов и вторым результатом в истории компании.
"Показатель вырос на 38% относительно "доковидного" первого квартала 2020 года, что отражает нашу эффективную работу как по наращиванию доходной части, так и по тщательному контролю операционных затрат", — сказал он.
Кроме того, капитальные вложения "Газпрома" в первом квартале снизились на 4% к предыдущему кварталу, и в совокупности с денежным потоком от операционной деятельности это позволило получить 468 миллиардов рублей свободного денежного потока, замечает Садыгов. "Столь значительная цифра говорит об эффективной работе компании на всех уровнях", — заключает зампред правления.
Чистая прибыль "Газпрома" за первый квартал создает прекрасный задел для дивидендов по итогам 2021 года, дивидендная база за период составила 391 миллиард рублей, отмечает Садыгов.
"Чистая прибыль за I квартал 2021 года составила 447 миллиардов рублей, что более чем в три раза превышает результат за весь предыдущий год. Это создает прекрасный задел для дивидендных выплат по итогам 2021 года. Размер дивидендной базы за I квартал составил 391 миллиард рублей", — уточняет он.
В апреле в презентации "Газпрома" сообщалось, что компания нацелена на выплату дивидендов по итогам 2021 года в объеме не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за первый квартал 2021 года составила 447,263 миллиарда рублей против убытка в 116,249 миллиарда рублей годом ранее.
Добавляется, что "подушка ликвидности" "Газпрома" за прошлый квартал выросла на 6 миллиардов долларов, до 20 миллиардов. "Благодаря достигнутым результатам мы смогли увеличить за квартал "подушку ликвидности" сразу на 6 миллиардов долларов – до 20 миллиардов долларов, что обеспечивает уверенность в исполнении обязательств группы "Газпром", — отметил Садыгов.
https://1prime.ru/business/20210528/833779811.html