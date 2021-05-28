МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Представители Роскомнадзора, Минцифры, ФАС и Банка России в пятницу выступили на заседании комитета Госдумы по информполитике с поддержкой законопроекта, обязывающего IT-гиганты открывать свои представительства в России. В Госдуме рассказали, кого затронет проект о филиалах IT-гигантов

Согласно законопроекту, владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России должны будут создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.

"Мы как министерство цифрового развития законопроект поддерживаем. Сегодня игнорирование глобальными иностранными IT-компаниями национальных законодательств является общемировой проблемой. Ряд ввели соответствующие законы, многие думают в этом направлении. К сожалению, если говорить про Россию, то, осуществляя деятельность у нас, иностранные IT-компании исполняют требования российского законодательства по желанию", — сказала замглавы Минцифры Бэлла Черкесова.

По ее словам, такая ситуация требует законодательного регулирования и взаимодействия российских органов власти с иностранными интернет-компаниями, работающим на российском рынке, должно осуществляться не через Калифорнию, Ирландию, а через представительство здесь. IT-гигантам без филиалов в России могут грозить серьезные проблемы

"На наш взгляд, законопроект не направлен на то, чтобы выдавить иностранные компании с российского рынка, он скорее направлен на то, чтобы выровнять условия для российских и иностранных интернет-компаний", — добавила она.

В свою очередь замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что ведомство законопроект изучило – "поддерживает, к реализации готовы".

Также инициативу поддержали и представители ФАС и Центробанка.