МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Изменения в системе all inclusive в турецких отелях, касающиеся раздачи еды в ресторанах, не отпугнут российских туристов: они уже с пониманием отнеслись к таким нововведениям, сообщили РИА Новости представители туристической отрасли России. Турэксперты оценили перспективы открытия Турции для россиян

Мэр Бодрума Ахмет Арас в четверг сообщил РИА Новости, что обслуживание по системе "все включено", которое было изменено в отелях Турции с августа 2020 года, может остаться таким и на период после пандемии. В частности, сейчас гости не сами накладывают себе еду, а за них это делают официанты.

"Туристы, которые отправились в отели Антальи с августа прошлого года, с пониманием отнеслись к новым правилам. Турция строго и неукоснительно соблюдает протоколы санитарной безопасности, и такая форма раздачи еды оправдана с точки зрения безопасности", — сказали в пресс-службе "Интуриста".

По оценке туроператоров, за время прошлого сезона турецкие отели смогли опробовать новую систему и спланировать раздачу так, чтобы избежать ненужных скоплений людей. "В целях безопасности туристов такая система будет сохраняться до окончания всей этой истории. На отдыхе это никак не сказывается, гости также не ограничены в количестве и выборе еды, просто появляется дополнительный сервис", — отметили в пресс-службе Anex Tour.

В том, что российских туристов эти изменения не отпугнут от отдыха в турецких отелях, уверены и в "Интуристе". "С точки зрения рационального отношения к еде это оправдано. Не секрет, что многие туристы набирали на шведской линии такое большое количество блюд, которые не могли съесть физически, таким образом увеличивая количество отходов", — сказали в компании.

"Отелям необходимо будет взвесить экономию, которая была достигнута на потреблении еды, и затраты на персонал и принять решение. Но по мере выхода из коронавирусных ограничений от этой системы, я думаю, откажутся, потому что all inclusive и привлекает тем, что турист, пребывая на отдыхе, сам себе хозяин. Но это точно не произойдет сиюминутно", — ожидает гендиректор Space Travel Артур Мурадян.