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https://1prime.ru/tourism/20210528/833775340.html
В Турции изменили систему "все включено"
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После окончания пандемии в Турции могут сохраниться изменения в системе "все включено" в большинстве гостиниц, отметила Lenta.ru. Туристам запретят самим накладывать блюда... ПРАЙМ, 28.05.2021
туризм, отдых, турция, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. После окончания пандемии в Турции могут сохраниться изменения в системе "все включено" в большинстве гостиниц, отметила Lenta.ru.
Туристам запретят самим накладывать блюда шведского стола, в ресторанах будут работать официанты. Количество блюд в ресторанах изменится, объяснили в Федерации отельеров Турции.
"Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу", — сказал мэр города Бодрума Ахмет Арас. Новые стандарты повысят качество сервиса, но для персонала отелей появятся новые затруднения, заявил градоначальник.
В Турции сейчас 90 процентов гостиниц получили сертификаты безопасности, здоровью туристов ничего не угрожает.
Локдаун в Турции может быть отменен 17 мая, что приведет к увеличению туристического потока на курорты Турции.