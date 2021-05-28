МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. После окончания пандемии в Турции могут сохраниться изменения в системе "все включено" в большинстве гостиниц, отметила Lenta.ru. Названы цены туров на море во второй половине июня

Туристам запретят самим накладывать блюда шведского стола, в ресторанах будут работать официанты. Количество блюд в ресторанах изменится, объяснили в Федерации отельеров Турции.

"Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу", — сказал мэр города Бодрума Ахмет Арас. Новые стандарты повысят качество сервиса, но для персонала отелей появятся новые затруднения, заявил градоначальник.

В Турции сейчас 90 процентов гостиниц получили сертификаты безопасности, здоровью туристов ничего не угрожает.

Локдаун в Турции может быть отменен 17 мая, что приведет к увеличению туристического потока на курорты Турции.