АНКАРА, 28 мая — ПРАЙМ. Движение по проливу Босфор в Стамбуле остановлено из-за аварии потерявшего управление танкера, сообщает телеканал NTV в пятницу. Ещё один контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале

По данным телеканала, танкер RAVA с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникёй и был остановлен за 300 метров до берега срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны.

В настоящее время танкер перекрыл движение по Босфору в обе стороны.