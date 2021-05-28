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В Турции из-за аварии остановлено движение по проливу Босфор
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Движение по проливу Босфор в Стамбуле остановлено из-за аварии потерявшего управление танкера, сообщает телеканал NTV в пятницу. По данным телеканала, танкер RAVA с грузом нефти... ПРАЙМ, 28.05.2021
транспорт, турция, авария, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 28 мая — ПРАЙМ. Движение по проливу Босфор в Стамбуле остановлено из-за аварии потерявшего управление танкера, сообщает телеканал NTV в пятницу.
По данным телеканала, танкер RAVA с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникёй и был остановлен за 300 метров до берега срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны.
В настоящее время танкер перекрыл движение по Босфору в обе стороны.