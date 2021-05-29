БЕРЛИН, 29 мая — ПРАЙМ. Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешение от российской стороны на полёты в Москву и Санкт-Петербург в облет Белоруссии, заявила РИА Новости представитель перевозчика.

"Да, это совершенно верно", — заявила она в ответ на соответствующий вопрос агентства. Песков объяснил позицию России в ситуации с самолетом Ryanair

В распространённом пресс-релизе уточняется, что все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, в настоящее время избегают воздушного пространства Белоруссии. Изменение новых маршрутов авиакомпании Lufthansa, которая продолжает летать семь раз в неделю в Москву (Домодедово) и четыре — в Санкт-Петербург (Пулково), одобрено соответствующими ведомствами.

Ранее лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента с незапланированной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

Самолет "Белавиа", вылетевший из Минска в Барселону 26 мая, был вынужден вернуться в белорусскую столицу, поскольку не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией. 27 мая "Белавиа" объявила, что вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.