МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Многие россияне, несмотря на ослабление пандемии, продолжают работать из дома и стремятся обеспечить себе комфорт, — траты на вентиляторы и кондиционеры заметно выросли по сравнению с прошлым годом, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс" — проекта крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Пандемия возродила интерес россиян к дачам и огородам

Аналитики сравнили данные по средним чекам с 1 по 25 мая этого и прошлого года по всей России.

Так, средний чек покупки вентиляторов в этом году составил 1480 рублей, что оказалось на 25% выше, чем в прошлом году. При этом объем продаж в натуральном выражении (в штуках) подскочил на 74%.

А на сплит-системы и кондиционеры в среднем тратили по 19 тысяч рублей — на 5% больше, чем в прошлом году. Объем продаж в свою очередь вырос на 6%.

Аналитики "Чек Индекса" поясняют, что спрос на вентиляторы и кондиционеры часто коррелирует с погодными условиями. По их данным, в столице и крупных городах рост спроса на охлаждающую технику в апреле-мае фиксировался еще в прошлом году.

"Однако если в прошлом году многие покупали кондиционеры из-за вынужденного домашнего времяпровождения, в этом – больше из-за перехода офисных работников на модели работы в удаленном или "гибридном" формате, когда часть времени проходит в офисе, часть – дома. Поскольку это долгосрочный тренд, многие стремятся обеспечить себе комфорт", — отмечают эксперты.

Кроме того, повышенный спрос на кондиционеры также связан с потребностями новоселов, которых и в прошлом, и в этом году заметно больше. Это, как правило, покупатели сплит-систем, которые устанавливаются в квартиры еще на этапе чернового ремонта.

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