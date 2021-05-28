МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Окончание ограничений из-за пандемии коронавируса ознаменовалось изменением спроса на спортивный инвентарь — россияне уже практически не интересуются домашними вариантами и активно ищут все, что связано со спортом на улице, сообщили РИА Новости в крупнейшем онлайн-сервисе сравнения цен и товаров Price.ru. Путин и Лукашенко обсудят в Сочи экономику и ситуацию с Ryanair

"Падение спроса на беговые дорожки на 83%, велотренажеры – на 84%, гребные тренажеры – на 91%, гантели – на 57%, гири – на 49%, фитнес-коврики – на 65%, скакалки – на 60%, столы для настольного тенниса – на 58%", — рассказали в сервисе.

Там добавили, что в то же время существенно выросли в спросе товары для активного отдыха на улице. Россияне покупают велосипеды (+42%), самокаты (+121%), скейтборды (+43%), роллерсерфы (+107%). Спрос на классические ролики вырос на 50%, а на лыжероллеры – на 127% по отношению к весне 2020 года.

Спрос набирают товары для вольной борьбы (+118%), бокса (+50%), карате (+58%), самбо (+320%), тайского бокса (+340%) и других единоборств. Закономерно интерес растет к одежде и обуви для силовых тренировок – на 460% и 150% соответственно.

С учетом развития внутреннего туризма, эксперты отметили интерес к товарам, связанным с отдыхом на воде и сплавами по рекам: байдарки (+66%), снаряжение для сплава (+92%), гидрокостюмы (+ 61%), весла для байдарок (+132%), трубки для подводного плавания (+39%), купальники (+158%). Спрос на аквашузы, или коралловые тапочки, вырос в 8 раз по сравнению с прошлой весной. Также все больше внимания потребители уделяют SUP-бордингу (гребле на надувных досках), спрос на покупку которых вырос на 183%. Раскрыт основной вариант регулирования кредитов по плавающим ставкам

Популярность возвращается и к туристическим походам и кемпингу. Спрос на спальные мешки увеличился на 180%, на палатки и тенты – на 67%, на туристические коврики – на 90%, наборы для пикника – на 94%. Россияне также увлеклись треккингом (походами по пересеченной и горной местности). Так, спрос на палки для скандинавской ходьбы вырос на 128%, на треккинговую обувь – на 196% и на походные рюкзаки – на 93%.