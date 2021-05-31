МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, объявила о ребрендинге: так, компания меняет оформление логотипа, хотя и сохраняет подсолнух, который был символом "Ленты" с ее основания, об этом сообщается в пресс-релизе в понедельник. "Лента" договорилась о покупке российских супермаркетов Billa

"Новый логотип — это стилизованный подсолнух, который является символом компании с ее основания. Обновленный цветок отражает изменения в стратегии "Ленты", оставаясь узнаваемым. Каждый формат, который развивает ритейлер, — гипермаркеты, супермаркеты, мини и онлайн — получит собственный логотип, неизменным элементом которого останется подсолнух и название "Лента", — говорится в сообщении.

Основой концепции бренда стали "позитивная энергия, радость и вдохновение", она была разработана бренд-командой ритейлера и агентством Landor & Fitch в России. "Компания уже адаптировала все коммуникационные материалы внутри магазинов к новому визуальному стилю. Следующим этапом станет обновление всех онлайн-активов компании (сайты, приложения)", — добавляется в релизе.

"При разработке новой креативной концепции мы стремились отразить значимые изменения, происходящие с компанией, — новую стратегию, выход в мультиформатность, развитие онлайн и клиентоцентричный подход. Мы решили не отказываться от нашего узнаваемого подсолнуха, а сделать его более лёгким, современным и диджитал-френдли", — сказал директор по коммерции и маркетингу "Ленты" Дмитрий Богод, слова которого приводятся в релизе. "Лента" в первом квартале резко сократила чистую прибыль

Он добавил, что все новые магазины будут открываться под обновлённым брендом и с элементами нового визуального стиля. В середине мая о ребрендинге сообщил конкурент "Ленты" — компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". X5 убрала из названия слово "Retail" и обновила корпоративный логотип.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец марта компания управляла 394 магазинами в России: 254 гипермаркетами и 140 супермаркетами. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.