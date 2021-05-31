КАИР, 31 мая – ПРАЙМ. Турция надеется на возобновление авиасообщения с РФ ввиду улучшения эпидемиологической обстановки в стране, заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Турэксперты оценили перспективы открытия Турции для россиян

"Как нам сообщила РФ, решение (о приостановке полетов – ред.) не было политическим, по их словам, решение было принято исключительно из-за коронавируса. Я надеюсь, что они возобновят (полеты – ред.), так как цифры числа заболевших снизились", — заявил Чавушоглу журналистам в Афинах, сообщает телеканал NTV.

Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Как сообщили 17 мая в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой, она провела встречу с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем и главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном. Отмечалось, что для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения в Турцию будет направлена делегация из РФ.

По данным минздрава Турции, в стране зафиксированы более 5,2 миллиона случаев коронавируса, скончались более 47 тысяч человек. За сутки зарегистрированы 6933 случая заболевания и 134 смерти.