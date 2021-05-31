МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли) за 2020 год по МСФО выросла на 17,8%, до 169,1 миллиарда рублей со 143,6 миллиарда рублей годом ранее, следует из годового отчета "Атомэнергопрома".

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 4,8%, до 931,6 миллиарда рублей против 889 миллиардов рублей в 2019 году.

Как отмечается в отчете, согласно прогнозам "Атомэнергопрома", его выручка в 2021 году составит 1,01 триллиона рублей.

Организации, входящие в "Атомэнергопром", обеспечивают полный цикл производства в сфере атомной энергетики ‒ от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.