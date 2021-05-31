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2021
https://1prime.ru/business/20210531/833806358.html
Чистая прибыль "Атомэнергопрома" по МСФО в 2020 год выросла на 18%
Бизнес
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Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли) за 2020 год по МСФО выросла на 17,8%, до... ПРАЙМ, 31.05.2021
атомэнергопром, росатом, мсфо, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли) за 2020 год по МСФО выросла на 17,8%, до 169,1 миллиарда рублей со 143,6 миллиарда рублей годом ранее, следует из годового отчета "Атомэнергопрома".
Выручка компании за отчетный период увеличилась на 4,8%, до 931,6 миллиарда рублей против 889 миллиардов рублей в 2019 году.
Как отмечается в отчете, согласно прогнозам "Атомэнергопрома", его выручка в 2021 году составит 1,01 триллиона рублей.
Организации, входящие в "Атомэнергопром", обеспечивают полный цикл производства в сфере атомной энергетики ‒ от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.