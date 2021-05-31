МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Авиасообщение с Великобританией возобновляется со второго июня

"Оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва – Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва – Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва – Бейрут один раз в неделю)", — говорится в сообщении.

Также возобновляется авиасообщение с Люксембургом (Москва – Люксембург один раз в неделю); Маврикием (Москва – Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва – Рабат два раза в неделю); Хорватией (Москва – Загреб два раза в неделю).

Также с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва – Тирана один раз в неделю.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА АВИАРЕЙСОВ С 10 СТРАНАМИ

Россия с 10 июня увеличивает число авиарейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом, Сербией, Белоруссией и Германией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Россия продлевает ограничение на полеты в Турцию

"Принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе", — говорится в сообщении.

Также с 10 июня будет увеличено на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва-Афины на два в неделю, с Азербайджаном (Москва-Баку), Арменией (Москва-Ереван), Катаром (Москва-Доха), Узбекистаном (Москва-Ташкент) и Таджикистаном (Москва-Душанбе) – на один рейс в неделю, с Египтом (Москва-Каир) и Сербией (Москва-Белград) – до семи рейсов в неделю.

Будет возобновлено и международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва-Мюнхен.