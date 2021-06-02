МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Выпускной вечер — подготовка к празднику и банкет, обойдется в России в среднем в 10 тысяч рублей на одного ребенка, при этом собрать дочь на выпускной стоит на 800 рублей дороже, чем сына, следует из исследования сервисов "СберУслуги" и "СберМаркет". Покупки свадебных платьев и аксессуаров превысили допандемийный уровень

Цены в исследовании учитывались с января по май 2021 года из расчета на выпуск из нескольких одиннадцатых классов (70 человек) в среднем по России.

"По данным сервисов "СберУслуги" и "СберМаркет", средняя стоимость, которую заплатят российские родители за выпускной своего ребенка составит около 10 000 рублей. При этом собрать дочь обойдется в 10 196 рублей, а сына — 9 396 рублей", — говорится в сообщении.

В эту сумму, согласно исследованию, входят фуршет из расчета на одного человека, аренда праздничного наряда, макияж и укладка (для девушек) или стрижка (для молодых людей), услуги диджея, фотографа и ведущего, а также аренда помещения.

"По данным "СберМаркета". по средним ценам в России фуршетная часть вечера на одного человека обойдется в 1812 рублей. В меню: холодные закуски — канапе, тарталетки с красной икрой, нарезки разного вида мяса и сырная тарелка, порционные салаты — цезарь и греческий, одно горячее блюдо — запеченная курица и картофель, фруктовая тарелка, торт, пирожное, печенье и безалкогольные напитки", — добавили в релизе.

Как отметили в исследовании, цены на услуги и банкет в столицах выше — так, семье москвичей отправить сына на выпускной бал обойдется в 11 920 рублей, а дочь — в 12 320 рублей, а петербуржцам последний школьный вечер обойдется в 10 198 рублей за молодого человека и 10 898 рублей за девушку.

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