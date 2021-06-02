МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Государственная программа льготной ипотеки под 6,5% после нахождения баланса интересов, в частности, между Минстроем и Банком России, вероятно, будет продлена, но в сокращенном виде, сказала РИА Новости младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. Аналитик назвал регионы, где стоит продлить льготную ипотеку под 6,5%

"Мы считаем, что продление госпрограммы в сокращенном виде достаточно вероятно — например, в отдельных регионах с текущими лимитами и текущей ставкой, либо во всех регионах, но с повышением ставки, минимального первоначального взноса и снижением лимитов на стоимость жилья. Если программа будет продлена в конкретных регионах, то вероятно, в тех субъектах, в которых отсутствовал значительный рост цен на недвижимость", — сказала она.

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования и рост цен на недвижимость. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года, затем продлевалась. Сейчас она действует до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступает за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.

По мнению эксперта, будущее льготной ипотеки зависит от того, будет ли найден баланс интересов в политических кругах. В частности, Минстрой выступает за продление льготной ипотеки: стимулируя спрос на жилье, она поддерживает строительную отрасль. Банк России, напротив, считает, что продление госпрограммы в неизменном виде приведет к накоплению рисков на ипотечном рынке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале говорила, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки.

"С учетом снижения реальных доходов населения и того, что многие взяли ипотеку в прошлом году, платежеспособный спрос в значительной мере исчерпан. Как следствие, объемы льготной ипотеки будут снижаться даже в случае ее продления", — отметила Щурихина. Аналитики прогнозируют рост ставок по ипотеке

Тем не менее, даже если ставка по льготной программе будет повышена, она все равно останется выгодной по сравнению с рыночными предложениями, т.к. рыночные ставки растут на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, уверена эксперт.

По ее мнению, по мере выхода из кризиса логичнее делать адресные льготные программы для конкретных групп населения — как, например, в программе семейной ипотеки. "Льготная ипотека для широкого круга заемщиков на постоянной основе приводит к дисбалансу на рынке: рост спроса на недвижимость значительно опережает предложение, что дополнительно стимулирует рост цен. Кроме того, льготные ставки могут привлекать на рынок клиентов с невысокой платежеспособностью, которые могут переоценить свои силы для обслуживания ипотечного кредита", — пояснила Щурихина.