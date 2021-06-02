МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы Новороссийский морской торговый порт (НМТП) по МСФО в первом квартале 2021 года составила 65,65 миллиона долларов против убытка в 43,9 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения стивидора.

"На чистую прибыль первого квартала 2020 года большое влияние оказала переоценка долговых валютных обязательств. Влияние этого фактора на чистую прибыль в первом квартале 2021 года было менее существенным", — говорится в сообщении компании.

Выручка НМТП упала на 13,2%, до 173,6 миллиона долларов. EBITDA снизилась на 17,6%, до 120,59 миллиона долларов. Рентабельность по EBITDA составила 69,5% против 73,2% в аналогичном периоде годом ранее. ВЭБ и "Почта России" договорились о модернизации главпочтампов

Размер денежных средств и их эквивалентов уменьшился на 53,2%, до 207,3 миллиона долларов. Операционная прибыль стивидора за отчётный период снизилась на 20,8%, до 95,2 миллиона. Прибыль до налогообложения составила 79,6 миллиона долларов против убытка в 59 миллионов годом ранее. Активы группы по сравнению с началом года выросли на 0,8%, до 2,199 миллиарда долларов.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефть" в 2018 году консолидировала контрольный пакет акций НМТП, ей принадлежит 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт".