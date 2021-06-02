БЕРЛИН, 2 июн — ПРАЙМ. Рейсы российских авиакомпаний будут разрешены в ФРГ, как только Lufthansa получит разрешения на совершение рейсов в июне от Росавиации, заявили РИА Новости в пресс-службе минтранса ФРГ. Россия разрешила Lufthansa полёты в Москву и Петербург в обход Белоруссии

"Федеральное министерство транспорта и посольство Германии находятся в тесном контакте с российскими авиационными властями. Как только российская сторона предоставит разрешение Росавиации на рейсы Lufthansa, будут одобрены и рейсы российских компаний", — заявили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что после приостановки воздушного сообщения между Германией и Россией в марте 2020 года авиауслуги предоставляются "в сокращенном количестве, частично на основе ежемесячного чартера и на основе взаимности".