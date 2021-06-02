2021-06-02T17:47:59+03:00
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Власти Германии рассказали, когда разрешат рейсы российских авиакомпаний
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Рейсы российских авиакомпаний будут разрешены в ФРГ, как только Lufthansa получит разрешения на совершение рейсов в июне от Росавиации, заявили РИА Новости в пресс-службе... ПРАЙМ, 02.06.2021
авиасообщение, белоруссия, россия, lufthansa, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 2 июн — ПРАЙМ. Рейсы российских авиакомпаний будут разрешены в ФРГ, как только Lufthansa получит разрешения на совершение рейсов в июне от Росавиации, заявили РИА Новости в пресс-службе минтранса ФРГ.
"Федеральное министерство транспорта и посольство Германии находятся в тесном контакте с российскими авиационными властями. Как только российская сторона предоставит разрешение Росавиации на рейсы Lufthansa, будут одобрены и рейсы российских компаний", — заявили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что после приостановки воздушного сообщения между Германией и Россией в марте 2020 года авиауслуги предоставляются "в сокращенном количестве, частично на основе ежемесячного чартера и на основе взаимности".