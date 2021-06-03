С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Российский рынок слияний и поглощений (M&A) переживает настоящий бум и 2021 год обещает быть очень удачным с точки зрения сделок, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ руководитель практики услуг по стратегии и сделкам в СНГ консалтинговой компании EY Алексей Иванов.

"Только сейчас в последние несколько месяцев мы видим настоящий бум на рынке M&A за счет, прежде всего, накопленного спроса. Существует много предпосылок, почему это происходит. В том числе, потому, что активы стали более привлекательными. Те игроки, которые выжили и продолжают выжимать максимум эффективности из своих компаний, они могут покупать дистресс-активы или менее удачных своих конкурентов", — отметил он.

По его словам, повысился спрос на все, что связано с цифровыми технологиями, онлайн, экосистемами. "Яндекс, Mail.ru, Сбербанк на слуху, но по пути создания своих собственных экосистем идут и другие игроки, причем те, которые находятся не в околоцифровых секторах экономики. Недавний бум на рынке продовольственного ритейла тоже об этом говорит. Это не обязательно о пути увеличения онлайн-продаж. Тренд на повышение консолидации тоже никто не отменял", — отметил он.

При этом предпосылки для здорового развития M&A-рынка в РФ существуют. "Я думаю, этот год будет очень удачный. И не только на фоне уже завершившихся сделок. Я думаю, все предпосылки должны выразиться в очень устойчивой цифре, причем в долларовом выражении", — сказал он.

"На самом деле во всем мире, и Россия здесь точно не исключение, тренд идет на то, что количество мегасделкок (превышают в долларовом выражении 10 миллиардов долларов) продолжает увеличиваться. Я убежден, что у нас будут и крупные события на нашем рынке. Мы кончиками пальцев чувствуем настроения на рынке, и они довольно неплохие", — отметил он. BP думает об участии в проектах СПГ, ВИЭ и водорода в России

Все, что касается цифровых активов, экосистем, будет продолжать привлекать интерес, в real estate будут происходить сделки на фоне того, что некоторые из игроков, возможно, сейчас испытывают временные либо системные трудности. "Мой прогноз, что помимо ритейла, фармы, медийного сектора, будут сделки именно в этих направлениях, в том числе и в традиционных, например, real estate и строительный бизнес", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.