МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Правительство, наверное, должно "каким-то образом" скорректировать правила игры для бизнеса — "законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми". Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий крупнейшего совладельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Так он ответил на вопрос о причинах роста цен на социально значимые продукты в России и "жадности" бизнеса. Рост цен на главные продукты обогнал инфляцию почти в три раза

Двенадцатого мая премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства перед депутатами Госдумы, назвал "жадность отдельных производителей и торговых сетей" одной из причин роста цен.

"Системе" принадлежит крупный агрохолдинг "Степь", который, в частности, производит сахар, резко подорожавший с начала 2021 года наряду с другими продуктами. Евтушенков не стал комментировать рост цен на сахар и не уточнил, как именно нужно корректировать правила игры.

Бизнесмен отметил, что "весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно. К примеру, взять нас: мы не выплачиваем дивиденды миллиардами долларов. У нас они чрезвычайно скромные и не оседают на счетах". По его словам, почти все деньги АФК уходят на развитие или уплату процентов по долгам — по итогам 2020 года долг компании составил 190,4 миллиардов рублей, увеличившись незначительно по сравнению с 2019 годом. "Таких бизнесов, как мы, в достаточном количестве", — отметил Евтушенков.