С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил на ПМЭФ, что необходимо повысить экологический сбор с компаний, производящих практически любую упаковку. Чубайс рассказал, как Россия сохранит статус энергетической сверхдержавы

"Хочу вас заверить, что мы обязательно значительно повысим экологический сбор с компаний, производящих практически любую упаковку, потому что она наносит огромный ущерб экологии России", — сказал Иванов, выступая на панели "Бизнес-диалог Россия-Финляндия" в рамках ПМЭФ-2021.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.