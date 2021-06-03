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Экологический сбор с производителей упаковки будет повышен, заявил Иванов
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Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил на ПМЭФ, что необходимо повысить экологический сбор с... ПРАЙМ, 03.06.2021
сергей иванов, россия, экология, пмэф, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил на ПМЭФ, что необходимо повысить экологический сбор с компаний, производящих практически любую упаковку.
"Хочу вас заверить, что мы обязательно значительно повысим экологический сбор с компаний, производящих практически любую упаковку, потому что она наносит огромный ущерб экологии России", — сказал Иванов, выступая на панели "Бизнес-диалог Россия-Финляндия" в рамках ПМЭФ-2021.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.