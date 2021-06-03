С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Бедность в России могут победить предприниматели, поэтому нужно их поддерживать и создавать условия для их работы, заявил бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска.

"Бедность – самый серьезный вопрос, потому что иначе все страдания с Конституцией, с новым договором, с санкциями – они бессмысленны. Если мы не сможем создать общество среднего достатка, причем, я подчеркиваю, для всех, следующие десятилетия так же будут бессмысленны в этом плане, как и предыдущие двадцать", — сказал он, выступая на ПМЭФ.

"Единственный, кто может этот вопрос решить, это предприниматели – нужно для нас создать условия", — подчеркнул он.

Двигателем перемен должны быть предприниматели, отметил бизнесмен. "Государство может лучше поделить, честнее поделить, но бедность не смогут победить ни прокуроры, ни следователи – это фундаментальная вещь", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.