МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla подал три заявки на регистрацию товарных знаков, которые компания хочет использовать в сфере ресторанных услуг, следует из документа на сайте Бюро по регистрации патентов и торговых марок США (USPTO).

В частности, согласно указанной информации, в конце мая Tesla подала заявку в USPTO на использование логотипа в виде стилизованной буквы "T" и двух других вариантов логотипа "TESLA" для использования в ресторанном бизнесе.

"Регистрация товарного знака TESLA предназначена для охвата категорий ресторанных услуг, поп-ап ресторанных услуг (pop-up restaurant), услуг в ресторанах самообслуживания, ресторанных услуг на вынос", — говорится в заявке. В документе уточняется, что заявки на регистрацию товарных знаков были приняты к рассмотрению, но пока не переданы на экспертизу.

Как напоминает в свою очередь агентство Блумберг, Маск несколько лет назад говорил о намерении открыть закусочную в Калифорнии. Так, в 2018 году он написал в Twitter, что планирует открыть ресторан для любителей старинных автомобилей, роликовых коньков и рок-музыки на новой заправке в Лос-Анджелесе. Новак заявил, что "Северный поток 2" будет достроен до конца 2021 года

В апреле текущего года Маск написал в Twitter, что в Санта-Монике в Калифорнии скоро появится новая станция заправки Tesla Supercharger, где будет закусочная в стиле 50-х годов и где можно будет посмотреть 100 лучших видеоклипов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.