С.- ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Экологический сбор в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) вырастет до 100 миллиардов рублей с 2022 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на сессии "Экономика неограниченных ресурсов" на ПМЭФ в четверг.

"Мы, конечно же, поддерживаем тот подход, который согласован правительством, а это расширенная ответственность производителей (РОП), который в конце года запускается. И в общей сложности, эксперты оценивают, экосбор составит около 100 миллиардов рублей (в год, в настоящее время сбор в рамках РОП составляет 3,7 миллиарда рублей в год — ред.), и эти деньги должны пойти на создание мусороперерабатывающих предприятий", — сказал Мантуров.

Он также добавил, что Россия не обойдется без строительства заводов по энергетической утилизации отходов. Деньги на строительство и эксплуатацию этих заводов, в том числе, могу поступать из платежей в рамках РОП.

Как ранее уточнил спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов, население платит за обращение с отходами 160 миллиардов рублей в год, однако этих денег не достаточно для продолжения реформы сферы обращения с отходами.