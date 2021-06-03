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2021
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Хуснуллин назвал ситуацию с мигрантами в стройке катастрофической
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Ситуация с мигрантами в строительстве выходит на катастрофический уровень, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер... ПРАЙМ, 03.06.2021
недвижимость, пмэф, хуснуллин, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ. 3 июн — ПРАЙМ. Ситуация с мигрантами в строительстве выходит на катастрофический уровень, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Сейчас ситуация по мигрантам и трудовым ресурсам выходит, я бы сказал, на катастрофический уровень. Цены на трудовые ресурсы выросли на 50-100%. При этом у нас не то, что денег нет, у нас людей нет: тех, кто может строить", — сказал он.
По его словам, на последнем совещании штаба по борьбе с коронавирусом у вице-премьера Татьяны Голиковой было подготовлено упрощение существующего регламента въезда для рабочих, готовых трудиться на российских стройках. "Вторым шагом мы готовим еще послабления и будем выносить их на уровень председателя правительства", — сообщил Хуснуллин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.