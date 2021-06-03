С.-ПЕТЕРБУРГ. 3 июн — ПРАЙМ. Ситуация с мигрантами в строительстве выходит на катастрофический уровень, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер Марат Хуснуллин. Хуснуллин рассказал, как власти будут бороться с ростом цен на жилье

"Сейчас ситуация по мигрантам и трудовым ресурсам выходит, я бы сказал, на катастрофический уровень. Цены на трудовые ресурсы выросли на 50-100%. При этом у нас не то, что денег нет, у нас людей нет: тех, кто может строить", — сказал он.

По его словам, на последнем совещании штаба по борьбе с коронавирусом у вице-премьера Татьяны Голиковой было подготовлено упрощение существующего регламента въезда для рабочих, готовых трудиться на российских стройках. "Вторым шагом мы готовим еще послабления и будем выносить их на уровень председателя правительства", — сообщил Хуснуллин.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.