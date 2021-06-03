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https://1prime.ru/business/20210603/833836924.html
Дерипаска назвал бизнес "рабами банков"
Бизнес
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Миллиардер Олег Дерипаска призвал активно развивать в России долговой рынок и стимулировать участие в нем предпринимателей иначе бизнес остается "рабом банков". "У нас нет рынка... ПРАЙМ, 03.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска призвал активно развивать в России долговой рынок и стимулировать участие в нем предпринимателей иначе бизнес остается "рабом банков".
"У нас нет рынка облигаций, если вы видите те объемы — 30 триллионов на нашу 110 триллионную экономику – это ничего. Из этих 30 триллионов ОФЗ, то есть, Минфин, половина. Еще половина – банки и нефтедобывающий сектор. Облигации нужны и ломбардный список более квалифицированный, и учет этих бумаг. Иначе мы какие-то "рабы банков", как и физические лица – ипотека и все остальные формы кредитования – так и юридические лица", — сказал он, выступая на ПМЭФ-2021.
Долговой рынок – это первый шаг к свободе предпринимателей, пояснил свою мысль Дерипаска. "В конце концов, мы хотим иметь прямую возможность получать доступ к капиталу", — заключил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.