С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска призвал активно развивать в России долговой рынок и стимулировать участие в нем предпринимателей иначе бизнес остается "рабом банков". Силуанов пообещал в течение месяца избавиться от доллара в ФНБ

"У нас нет рынка облигаций, если вы видите те объемы — 30 триллионов на нашу 110 триллионную экономику – это ничего. Из этих 30 триллионов ОФЗ, то есть, Минфин, половина. Еще половина – банки и нефтедобывающий сектор. Облигации нужны и ломбардный список более квалифицированный, и учет этих бумаг. Иначе мы какие-то "рабы банков", как и физические лица – ипотека и все остальные формы кредитования – так и юридические лица", — сказал он, выступая на ПМЭФ-2021.

Долговой рынок – это первый шаг к свободе предпринимателей, пояснил свою мысль Дерипаска. "В конце концов, мы хотим иметь прямую возможность получать доступ к капиталу", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.