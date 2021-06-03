С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Французский бизнес сталкивается с ужасными проблемами из-за санкций, которые США вводят против третьих стран, рассказал директор аналитического центра "Обсерво" при Франко-российской торгово-промышленной палате Арно Дюбьен, выступая на ПМЭФ. Гендиректор РЖД рассказал о планах сотрудничества с Францией

"Есть ужасная проблема на повседневном уровне с открытием счетов для потенциальных российских инвесторов в наших банках. Это невозможно де-факто, сколько бы ни боролся, допустим, господин Шевенман (спецпредставитель Франции в России), мало что меняется. При этом отрицают проблему наши власти", — сказал Дюбьен.

Он подчеркнул, что французское правительство поддерживает развитие торгово-экономических отношений России и Франции, но, по его словам, дает понять, что каких-то существенных изменений ждать не стоит. "Санкции здесь надолго. Это надо понять. Бизнес это понял", – сказал он.

По словам Дюбьена, Европа находится в двусмысленном положении: она является одновременно и инициатором, и жертвой санкций. Он напомнил, как французский банк BNP Paribas в 2017 году был оштрафован на 9 миллиардов долларов за нарушение санкционного режима. "Это был большой шок, который породил страх и неуверенность – думаю, в этом и была цель", — сказал Дюбьен. Он также напомнил, как после введения санкций против Ирана французские автоконцерны были вынуждены прекратить там весь свой бизнес, несмотря на то что занимали более трети иранского рынка.

"Но есть и более смачные моменты: например, мало кому известно, что во многих штабах французских компаний в Париже сидят чиновники американского OFAC (Управление контроля иностранных активов, которое следит за исполнением санкций – ред) и следят за транзакциями. Это уже доступ к очень чувствительной информации", — подчеркнул он.

"В нашем парламенте французском, и в Брюсселе этот вопрос экстерриториальных санкций американских обсуждается все активнее и активнее. И осознание, что есть проблема – это уже хорошо", — сказал Дюбьен. В частности, по его словам, европейские политики даже обсуждали создание собственной OFAC. "Но никто здесь не верит, что будет консенсус, и что 27 членов ЕС согласятся создать этот орган, а тем более ввести санкции против каких-то американских предприятий", – признал спикер.

Более того, на фоне попыток сближения Евросоюза с новой администрацией президента США Джо Байдена, по его словам, существует риск, что эта проблема начнет казаться менее острой. "Хотя политика новой администрации США мало чем отличается от политики предыдущей", – уверен Дюбьен.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.